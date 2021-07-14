Кейт Бекинсейл разоткровенничалась об утрате Гарри и Уильяма

Актриса знает, о чем говорит: о смерти Дианы она узнала из телевизора.

Актриса Кейт Бекинсейл разоткровенничалась об утрате принцев Гарри и Уильяма. Много лет назад братья потеряли маму — принцессу Диану. Смерть родительницы тяжелым грузом легла на плечи несчастных мальчишек — на тот момент Уильяму было 15, а Гарри всего 12. Тому факту, что оба брата ожесточились, Бекинсейл нисколько не удивилась.

«Это их очень разбило. Я помню, когда умерла их мать, я была в Нью-Йорке и видела их в окружении других скорбящих людей. Тогда я подумала: «Боже мой, я понимаю, каково это»», — приводит ее слова издание People.

Бекинсейл отметила, что все случившееся стало личной трагедией и для нее тоже, ведь она имеет прямое отношение к Британии: отец Кейт — настоящий британец.

«Было очень тяжело в самом начале, потому что создавалось ощущение, будто это ваш личный кризис, при этом вы не знаете этого человека. Я понимаю Гарри и Уильяма, ведь все вокруг ходили и говорили: «Вам, наверно, так больно, что вы потеряли ее». А ты ничего не помнишь, ведь ты был ребенком», — приводит ее слова People.

Источник фото: Legion-media