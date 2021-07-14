«Казнили» более 20 сдавшихся афганцев: CNN рассказал о зверствах талибов

СМИ узнали о жестокой расправе боевиков «Талибана» (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) над афганцами. Как сообщает телеканал CNN, получивший в распоряжение несколько видеозаписей инцидента, 16 июня были убиты 22 человека.

По данным СМИ, в городе Давлат Абад в провинции Фарьяб возле границы Афганистана с Туркменистаном афганские спецзназовцы вели бой с боевиками. Когда у афганцев закончились боеприпасы и их окружили талибы, они вышли с поднятыми руками, однако боевики открыли огонь и всех убили. В общей сложности боевики расстреляли 22 сдавшихся военнослужащих.

Эту информацию уже подтвердили в Красном Кресте и минобороны Афганистана. Однако талибы утверждают, что видео казни спецназовцев — «правительственная пропаганда», и якобы афганские спецназовцы все еще живы и находятся у них, при этом никаких доказательств предоставлено не было.