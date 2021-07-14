 

 
«  
  »

Илон Маск рассказал о «безумных трудностях» Tesla

Основатель Tesla Илон Маск рассказал о «безумных трудностях» компании из-за дефицита чипов

Глава Tesla Илон Маск назвал главную проблему компании, которая всплыла на фоне глобального дефицита чипов. Его слова приводит The Business Insider.

Предприниматель признал, что из-за нехватки комплектующих компания не может в полном объеме выполнять заказы на аккумуляторные батареи Powerwall. По словам Маска, необходимо произвести по крайней мере 80 тысяч батарей, но сейчас можно сделать в лучшем случае 35 тысяч. В сложившейся ситуации он обвинил глобальную нехватку чипов, которая, по его словам, в мае вызвала безумные трудности для автомобильного бизнеса Tesla.

Ранее Маск говорил, что проблема с поставками чипов стала самым главным вызовом для компании. По его словам, нехватка микросхем — это «как дефицит туалетной бумаги, но эпических масштабов». Страх остаться без чипов заставляет компании заказывать больше компонентов, чем нужно.

14 июля, 2021 | Tags: | Category: США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  