Для Cyberpunk 2077 выйдет огромное обновление

Энтузиаст заявил, что нашел упоминание крупного патча в коде Epic Games Store. Автор уточнил, что поиск информации производился легально, так как он официально приобрел копию игры в магазине Epic Games. Судя по сообщению, в разработке студии CD Projekt RED находится обновление, которое имеет размер около 38 гигабайт. Оно включает в себя патчи и DLC.

Пользователь рассказал, что апдейт будет принудительным: то есть геймеры не смогут перевести компьютер в автономный режим, чтобы проигнорировать его — игра будет требовать подключение к интернету. Обновление выйдет на цифровых платформах Steam, GOG и Epic Games Store в течение ближайших двух-трех недель.

Кроме того, автор заметил, что из базы данных Epic Games Store исчезли упоминания о дополнениях к тайтлу. Это может говорить о том, что разработчики пересмотрели планы по выходу апдейтов и развертыванию нового контента.