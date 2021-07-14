Дэдпул дебютировал в киновселенной Marvel

Состоялся своеобразный дебют Дэдпула в киновселенной Marvel. Супергерой, ранее не деливший экранное время с участниками самой кассовой франшизы в истории кино, появился вместе с Коргом в промо-ролике фантастического боевика «Главный герой».

Представляя своего гостя, Дэдпул заявил, что «не смог пригласить других героев киновселенной, так как они «были слишком заняты на Disney+». Во время просмотра трейлера оба персонажа обменивались мнениями на тему увиденного, в том числе обсуждали режиссера Тайку Вайтити, исполнившего небольшую роль в «Главном герое».

В финале Корг предлагает своему собеседнику «связаться с агентом или проверить электронную почту, потому что Marvel, возможно, хочет пообщаться». На что Дэдпул ответил: «Хорошо, но я предпочитаю Темную вселенную».

Напомним, что фильм «Главный герой» был снят киностудией 20th Century Fox. По сюжету скромный банковский служащий узнает, что является персонажем в компьютерной игре. Постановщиком выступил Шон Леви. Главную роль исполнил Райан Рейнольдс. Релиз ленты переносился из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что она будет представлена зрителям в августе 2021 года. Что касается полноценного Дебюта Дэдпула в фильмах студии Marvel, то он состоится в ближайшие годы.