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Байден примет участие в виртуальном саммите лидеров АТЭС

Президент Джо Байден (архивное фото)

Участники обсудят усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и восстановлению мировой экономики

Президент Джо Байден в пятницу примет участие в виртуальной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), организованной премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Участники встречи обсудят усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и восстановлению мировой экономики.

По словам Псаки, участие Байдена в мероприятии продемонстрирует лидерскую роль США в Индо-Тихоокеанском регионе и приверженность президента многосторонним институтам. Байдена впервые пообщается со многими из лидеров АТЭС, особенно из стран Юго-Восточной Азии.

Как отмечается в заявлении Белого дома, президент подчеркнет значение Индо-Тихоокеанского региона, который, как подчеркивается в документе, должен оставаться свободным и открытым. Байден расскажет другим лидерам о шагах, предпринимаемых США для обеспечения региона вакцинами против коронавируса и оказания поддержки всем пострадавшим от пандемии.

Президент также обозначит свою экономическую повестку по региону, которая призвана способствовать общему процветанию, реализации экономического потенциала и созданию инклюзивной и устойчивой экономики.

Русская служба «Голоса Америки»

14 июля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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