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Армянский солдат погиб в перестрелке с азербайджанскими военными

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) Армении погиб после перестрелки на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Министерство обороны Армении.

В ведомстве заявили, что военные Азербайджана пытались организовать продвижение боевых позиций с использованием инженерной техники.

Отмечается, что в ходе перестрелки азербайджанская сторона также понесла потери.

В последние месяцы обстановка на границе Армении и Азербайджана существенно обострилась из-за попыток государств провести демаркацию в одностороннем порядке. Они не раз обвиняли другу друга в провокациях и нарушении границ.

14 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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