Армия Турции получила ЗРК малой дальности турецкого производства Anadolu / Youtube Первые турецкие зенитно-ракетные комплексы малой дальности Hisar A+ поступили в армию в полной комплектации. Как сообщает Defense News, теперь компания Roketsan готовится приступить к серийному производству зенитно-ракетных комплексов средней дальности Hisar O+. Их военные должны получить в 2024 году. Турецкие военные развивают национальную систему противовоздушной обороны уже около десяти лет. В 2011 году контракт на создание комплексов малой и средней дальности получила местная компания Aselsan, а в 2015 году правительство отказалось от закупки китайских зенитных ракетных комплексов большой дальности HQ-9 в пользу разработки собственных. Этот заказ тоже получила Aselsan вместе с другими турецкими компаниями — Tubitak Sage и Roketsan. Разработкой комплексов малой и средней дальности Hisar (переводится как «крепость») Aselsan занимается не в одиночку, а вместе с Roketsan. Дальность Hisar А+ составляет 15 километров. Он может двигаться с максимальной скоростью 65 километров в час и размещен на бронированном гусеничном шасси. Hisar O+ представляет собой версию Hisar А+ средней дальности и на колесном шасси. Он может поражать цели на расстоянии 25 километров. И Hisar O+, и Hisar А+ обладают модульной структурой и совместимы с различными платформами и системами управления огнем. Зона обнаружений целей комплексами — 360 градусов. Одновременно они могут поражать до шести целей, включая самолеты, вертолеты, ракеты класса «воздух-земля» и беспилотники. Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир 10 июля объявил, что турецкая армия получила зенитно-ракетные комплексы малой дальности Hisar A+ в полной комплектации. Теперь Roketsan готовится приступить к серийному производству Hisar O+. Предполагается, что последние передадут военным в 2024 году. Власти Турции развивают не только национальную систему противовоздушной обороны, но и авиацию. Ранее мы писали про турецкий истребитель пятого поколения TF-X, который должен будет заменить устаревшие истребители F-16 Fighting Falcon и дополнить парк из новых F-35 Lightning II. Василиса Чернявцева

Первые турецкие зенитно-ракетные комплексы малой дальности Hisar A+ поступили в армию в полной комплектации. Как сообщает Defense News, теперь компания Roketsan готовится приступить к серийному производству зенитно-ракетных комплексов средней дальности Hisar O+. Их военные должны получить в 2024 году.

Турецкие военные развивают национальную систему противовоздушной обороны уже около десяти лет. В 2011 году контракт на создание комплексов малой и средней дальности получила местная компания Aselsan, а в 2015 году правительство отказалось от закупки китайских зенитных ракетных комплексов большой дальности HQ-9 в пользу разработки собственных. Этот заказ тоже получила Aselsan вместе с другими турецкими компаниями — Tubitak Sage и Roketsan.

Разработкой комплексов малой и средней дальности Hisar (переводится как «крепость») Aselsan занимается не в одиночку, а вместе с Roketsan. Дальность Hisar А+ составляет 15 километров. Он может двигаться с максимальной скоростью 65 километров в час и размещен на бронированном гусеничном шасси. Hisar O+ представляет собой версию Hisar А+ средней дальности и на колесном шасси. Он может поражать цели на расстоянии 25 километров.

И Hisar O+, и Hisar А+ обладают модульной структурой и совместимы с различными платформами и системами управления огнем. Зона обнаружений целей комплексами — 360 градусов. Одновременно они могут поражать до шести целей, включая самолеты, вертолеты, ракеты класса «воздух-земля» и беспилотники.

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир 10 июля объявил, что турецкая армия получила зенитно-ракетные комплексы малой дальности Hisar A+ в полной комплектации. Теперь Roketsan готовится приступить к серийному производству Hisar O+. Предполагается, что последние передадут военным в 2024 году.

Власти Турции развивают не только национальную систему противовоздушной обороны, но и авиацию.