Євросоюз вперше відніс Україну до переліку країн, яким скасують обмеження на поїздки

У Європейському Союзі посли країн-членів ЄС схвалили оновлений перелік країн, для громадян яких Євросоюз скасує обмеження на поїздки введені через пандемію коронавірусу. Україна буде вперше внесена до цього переліку.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Раніше цього тижня відповідну пропозицію озвучило керівництво союзу. Проте пропозиція має консультаційний характер і не є прямою вказівкою національним урядам.

Зазначається, що оновлений список країн для яких ЄС скасує обмеження на переміщення на офіційних ресурсах Євросоюзу представлять вже протягом 14 липня.

Також повідомляється, що перелік країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на в’їзд на територію Європейського Союзу, оновлюється кожні два тижні. Наразі до нього входять 24 країни, зокрема до переліку включили Молдову, Вірменію та Азербайджан.

Нагадаємо, з 1 липня в на території Європейського Союзу та Шенгенській зоні почали діяти цифрові COVID-сертифікати. Введення таких сертифікатів, має полегшити для європейців подорожі в умовах пандемії коронавірусу й передусім у період відпусток.