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Закончили съемки самой противоречивой «Русалочки»

Актриса-афроамериканка Холли Бэйли сообщила о завершении съёмок экранизации «Русалочки» от Disney

О том, что работа на площадке фильма завершена, исполнительница главной роли сообщила у себя в соцсетях, отметив, что успела заметно повзрослеть с момента начала работы над лентой. На момент утверждения роли Бэйли было почти 19 лет, а сейчас ей уже 21 год. Съёмки «Русалочки» затянулись в том числе из-за пандемии Covid-19.

Режиссёром фильма выступил Роб Маршалл, снявший четвёртую часть «Пиратов Карибского моря». В ленте также сыграют Хавьер Бардем («Старикам тут не место»), Мелисса Маккарти («Шпион»), а также музыкант Давид Диггс.

Релиз картины запланирован на 2022 год.

13 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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