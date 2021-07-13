США разрабатывают электромагнитное оружие для войн будущего Украина надеется получить гарантии энергетической безопасности после встречи Байдена и Меркель » Закончили съемки самой противоречивой «Русалочки» Актриса-афроамериканка Холли Бэйли сообщила о завершении съёмок экранизации «Русалочки» от Disney О том, что работа на площадке фильма завершена, исполнительница главной роли сообщила у себя в соцсетях, отметив, что успела заметно повзрослеть с момента начала работы над лентой. На момент утверждения роли Бэйли было почти 19 лет, а сейчас ей уже 21 год. Съёмки «Русалочки» затянулись в том числе из-за пандемии Covid-19. Режиссёром фильма выступил Роб Маршалл, снявший четвёртую часть «Пиратов Карибского моря». В ленте также сыграют Хавьер Бардем («Старикам тут не место»), Мелисса Маккарти («Шпион»), а также музыкант Давид Диггс. Релиз картины запланирован на 2022 год.