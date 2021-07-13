ВОЗ: Привитые от коронавируса заражаются штаммом «дельта» повторно

Среди полностью привитых от коронавируса регистрируются случаи повторного заражения штаммом «дельта» COVID-19. Об этом сообщила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан в ходе брифинга, трансляция велась в Twitter.

«Да, поступают сообщения о случаях повторного заражения вариантом „дельта“. Но большая часть случаев болезнь протекает в легкой форме или без симптомов», — добавила она.

Сваминатан подчеркнула, что вакцины не защищают от заражений на все 100%, но снижают шансы на тяжелую форму болезни или даже смерть от инфекции.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм «дельта» коронавируса обладает высокой заразностью и продолжает захватывать новые страны. Сегодня она зарегистрирована более чем в 104 государствах.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, совсем скоро «дельта» станет доминирующим типом инфекции в мире.