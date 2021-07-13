Ученые выяснили, что кофе препятствует заражению ковидом ООН: В пандемию резко выросло число голодающих в мире » Во Франции запретили посещать публичные места без прививки или теста на ковид С 1 августа во Франции без сертификата о прививке против COVID-19 или свежего теста ПЦР нельзя будет войти в бары, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты. Об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он записал видеообращение к гражданам, в котором озвучил ужесточении карантинных мер для непривитых против COVID-19 граждан. Так, с 21 июля «санитарный пропуск» станет обязательным для входа в места отдыха и культуры с количеством посетителей больше 50. А с 1 августа для посещения ресторанов, баров, больниц, а также для пользования средствами общественного транспорта — поездов, самолетов — будет необходимы или прививка, или свежий тест на коронавирус.