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Во Франции запретили посещать публичные места без прививки или теста на ковид

С 1 августа во Франции без сертификата о прививке против COVID-19 или свежего теста ПЦР нельзя будет войти в бары, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты. Об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он записал видеообращение к гражданам, в котором озвучил ужесточении карантинных мер для непривитых против COVID-19 граждан.

Так, с 21 июля «санитарный пропуск» станет обязательным для входа в места отдыха и культуры с количеством посетителей больше 50. А с 1 августа для посещения ресторанов, баров, больниц, а также для пользования средствами общественного транспорта — поездов, самолетов — будет необходимы или прививка, или свежий тест на коронавирус.

13 июля, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости
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