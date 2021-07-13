Вартість коммунальних послуг може сягнути 40% сімейного бюджету взимку. На українців чекає зростання вартості на послуги теплокомуненерго. Суми в платіжках збільшаться на 40-60%, а подекуди — на 75%. Точну вартість на сьогодні спрогнозувати неможливо.

Про це йшлося на пресконференції ІА “ГолосUA”.

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко проаналізував дані в різних областях України щодо перегляду тарифів на послуги теплокомуненерго. За його словами, під час опалювального сезону на українців очікує значне зростання вартості послуг.

“Всі ці цифри в містах будуть приблизно однакові. Тобто нас з вами чекатиме зростання вартості на послуги теплокомуненерго приблизно 40, 50 і 60%”, – сказав він.

За словами Попенка, тарифи зростуть:

в Чернівцях — на 75%,

в Тернополі — на 70%,

в Старокостянтинові — на 63%,

в Одесі — на 56%,

в Кременчуці — на 53%,

в Києві — на 40% (для орієнтовно 80% киян);

в Полтаві — на 36%.

Різниця у вартості, каже Попенко, залежатиме від того, як давно тарифи переглядали. В Чернівцях, до прикладу, тарифи тривалий час штучно занижували.

Загалом здорожчення пов’язане з кількома факторами. Це і скасування дії спеціальних зобов’язань на ринку газу, яке давало змогу тепловикам купувати газ за пільговою ціною, і підвищення ринкової ціни на газ.