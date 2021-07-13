В Турции показали два проекта вооруженных беспилотных судов

Турецкие оборонные компании Aselsan и Sefine Shipyard представили проекты двух беспилотных судов — NB57 и RD09. Как сообщает Naval News, первое судно предназначено для борьбы с подводными лодками, а второе — с надводными кораблями. Они могут составить конкуренцию первому турецкому вооруженному робокатеру.

У Турции уже есть вооруженное беспилотное судно собственной разработки — робокатер ULAQ. Он весит две тонны, движется с максимальной скоростью 65 километров в час и может пройти до 400 километров. Огневые испытания робокатера прошли в мае. Судно запустило две ракеты с лазерной системой Cirit калибра 70 миллиметров с боеголовками.

Sefine Shipyard начала работать над проектом многофункционального беспилотного судна в 2019 году вместе с компанией SEFT Ship Design. Aselsan присоединилась к проекту в 2021 году.

Совместные проекты двух беспилотных судов NB57 и RD09 компании представили 8 июля. Первое предназначается для борьбы с подводными лодками, а второе — с надводными роботами. Они оба могут передвигаться со скоростью до 40 узлов, обладают дальностью в 1,1 тысячи километров и могут провести четыре дня без дозаправки.

Размер и масса судов не раскрывается. RD09 преобразуется в тримаран с расширяемой платформой и в такой конфигурации может нести больше полезной нагрузки. Оба судна будут вооружены автоматами STAMP. Помимо этого RD09 получит две ракетные пусковые установки компании Roketsan, а NB57 — легкие торпеды. Naval News отмечает, что NB57 и RD09 могут составить конкуренцию робокатеру ULAQ, который разрабатывают две другие местные компании — Ares Shipyard и Meteksan.