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В мире рекордно выросли цены на кофе из-за глобального потепления

В мире рекордно выросли цены на кофе не фоне небывалой засухи в Бразилии

Цены на фьючерсы кофейных зерен арабика на торгах в Нью-Йорке выросли за последние три месяца на 18 процентов, до 1,51 доллара за фунт. В июне стоимость арабики достигла самого высокого уровня с 2016 года, пишет The Wall Street Journal. Также на 30 процентов выросла цена другого распространенного зерна, робусты.

Главной причиной роста цен стала засуха в Бразилии, одном из основных производителей кофе. «Я выращиваю кофе более 50 лет и никогда не видела такой сильной засухи, как в прошлом и этом году. Обычно я собираю кофе за три месяца, а в этом году справилась за один», — рассказала изданию владелица завода в штате Минас-Жерайс Кристина Валле.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует снижение урожая арабики в Бразилии на 15 миллионов 60-килограммовых мешков по сравнению с прошлым годом, что станет самым крупным падением за 18 лет.

Кроме того, цены выросли из-за проблем с логистикой у других крупных производителей, Колумбии и Вьетнама. Несмотря на высокий урожай в этих странах, кофе экспортируется не в полном объеме. В Колумбии с конца апреля и весь май продолжались беспорядки из-за налоговой реформы, что привело к перекрытию крупных магистралей и портов. Во Вьетнаме начался дефицит морских контейнеров и выросла стоимость фрахта. В отличие от других товаров, кофе можно перевозить только в контейнерах.

13 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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