Тайка Вайтити назвал «Тора 4» самым безумным фильмом в своей карьере

В интервью журналу Empire лауреат «Оскара» Тайка Вайтити описал свой следующий проект «Тор: Любовь и гром» как «самый безумный» в карьере.

«Между нами и читателями, я много всякой безумной дурни натворил. Прожил десять жизней. Но это самый безумный фильм, который я когда-либо делал. Если соединить все его элементы вместе, ничего путного не выйдет. Как будто его лучше вообще бы не снимали… Работать после такого не сможешь. Кто знает, может и мне не дадут».

Детали сюжета Вайтити оставил в секрете. Режиссёр также ставил третий фильм о скандинавском боге, «Рагнарёк», один из самых нетипичных в серии. «От “Рагнарёка” будет сильно отличаться», — пообещал Вайтити. «Ещё более ненормальный. Но в нём и эмоций будет больше. И больше любви. И больше грома. И уж точно больше Тора, если вы видели фото (со съёмок — прим. ред)».

На данный момент Вайтити полностью закончил производство картины. В квадриквеле вернутся Крис Хемсворт, Натали Портман (Джейн Фостер/Женщина-Тор) и Тесса Томпсон (Валькирия). Впервые в киновселенной появится Кристиан Бэйл в образе антагониста Горра, Убийцы богов, и Рассел Кроу в роли Зевса.