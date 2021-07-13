США разрабатывают электромагнитное оружие для войн будущего

Электромагнитное оружие (ЭМИ) — оружие, в котором для придания начальной скорости снаряду используется магнитное поле, либо энергия электромагнитного излучения используется непосредственно для поражения цели. ЭМИ-вооружение может без прямых жертв оказать давление на противника.

На основе анализа отчетов правительства США, военных документов и законов, принятых Конгрессом США с 2017 года, эксперты сделали вывод, что США включили защиту от угроз ЭМИ в свою стратегию национальной безопасности.

В частности в 2019 году бывший президент США Дональд Трамп подписал указ о координации национальных усилий по защите от ЭМИ, а через несколько месяцев Конгресс принял закон об увеличении бюджета на эту программу.

Подчеркивается, что это нужно для защиты от важнейшей информации от ЭМИ-ударов, ориентировочно это должно быть готово к 2032 году.

Авторы статьи считают, что это изменит баланс сил в пользу одной отдельно взятой страны. Для того, чтобы оказать сопротивление, требования к узлам телекоммуникаций и энергораспределительным структурам начнут постепенно изменяться с учетом внедрения защитных механизмов.