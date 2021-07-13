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США не ставят крайних сроков для новых ядерных переговоров с Ираном

Нед Прайс

Вашингтон заявляет, что определить, когда переговоры возобновятся, может только Тегеран

Соединенные Штаты не будут устанавливать крайний срок для седьмого раунда переговоров с Ираном, нацеленных на возрождение ядерного соглашения 2015 года, но считают, что только Тегеран может определить, когда переговоры возобновятся, заявил в понедельник официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы не устанавливаем крайний срок для этих переговоров, но… мы осознаем, что со временем ядерные достижения Ирана будут влиять на наше мнение о возвращении к СВПД», – сказал Прайс.

13 июля, 2021 | Category: Новости, США
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