США не ставят крайних сроков для новых ядерных переговоров с Ираном

Соединенные Штаты не будут устанавливать крайний срок для седьмого раунда переговоров с Ираном, нацеленных на возрождение ядерного соглашения 2015 года, но считают, что только Тегеран может определить, когда переговоры возобновятся, заявил в понедельник официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы не устанавливаем крайний срок для этих переговоров, но… мы осознаем, что со временем ядерные достижения Ирана будут влиять на наше мнение о возвращении к СВПД», – сказал Прайс.