Создан пистолет, способный остановить кровотечение от ножевых ран

Оказание первой помощи при ножевых ранениях усложнено отсутствием у полицейских надлежащей квалификации, что в результате может привести к большой потере крови пострадавшим и даже к его смерти. Печальная статистика преступлений с использованием холодного оружия вдохновила американского студента Джозефа Бентли из Университета Лафборо на создание оригинального прибора REACT, способного в считанные секунды остановить кровь из ножевой раны без привлечения квалифицированных медработников.

Прибор REACT изготовлен в форм-факторе пистолета и позволит полицейским непосредственно на месте тампонировать колото-резанную рану, остановить кровотечение и сохранить здоровье, а иногда и жизнь пострадавшему. Используя REACT, даже неопытный в медицине полицейский способен оказать первую помощь жертве и дождаться прибытия квалифицированных специалистов.