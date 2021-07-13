Семью Анджелины Джоли ждет новый папа

Семья Анджелины Джоли уже совсем скоро может пополниться еще одним человеком. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили зарубежные журналисты. После того, как Джоли развелась с Брэдом Питтом, в ее личной жизни наступило затишье.

Не так давно же Анджелину подловили в компании бывшего возлюбленного Беллы Хадид Абеля Thw Weekend. Тогда понимания, что происходит между звездами не было.

На днях же Джоли и Абель вышли в свет вместе. Анджелина прихватила с собой собственных детей от предыдущего брака — Захару и Шайло.

При встрече Анджелина познакомила наследников с Абелем, что в Сети расценили как очень серьезный шаг. Сразу после этого в медиапространстве начали шушукаться — судя по всему, между мужчиной и женщиной все очень непросто.

Некоторые и вовсе заявили — Джоли готовится выйти замуж. Подтверждений, впрочем, этому никто так и не привел, сообщает The Sun.

Сама Анджелина предпочитает хранить молчание. Не комментирует слухи и Абель.

Источник фото: Legion-media