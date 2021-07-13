Саша Барон Коэн подал в суд на компанию-производителя марихуан

Саша Барон Коэн подал в суд на компанию, которая использовала образ Бората в рекламе марихуаны
Адвокаты актёра уверяют, что он никогда не курил каннабис и большую часть своей карьеры высмеивал культуру его употребления.
- Согласно иску Коэна, компания-производитель марихуаны Solar Therapeutic изобразила улыбающегося Бората, который поднимает большие пальцы вверх на рекламном стенде марихуаны с коронной фразой персонажа «It’s nice!» («Нраица!»)
- Актёр не давал разрешение на использование персонажа, и подал в суд на производителя за нарушение авторских прав, заведомо ложную рекламу и незаконное присвоение его права на публичность.
- В иске утверждается, что ответчики сознательно присвоили образ Барона Коэна, чтобы увеличить доходы от продаж, которые составляют около 26 миллионов долларов в год. По словам юристов, в компании полагали, что актёр не узнает об этом, поэтому решили скопировать и использовать его образ бесплатно.
- Адвокаты подчеркнули, что Барон Коэн получил «бесчисленное» количество предложений по использованию образа Бората для продвижения бренда, но не принял ни одно из них.
- Коэн хочет получить от ответчика компенсацию ущерба в размере не менее 9 миллионов долларов.
Ранее Amazon выпустил специальный эпизод «Бората 2» с дополнительными сценами, «реалити-шоу» и разоблачениями теорий заговора.
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