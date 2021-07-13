Вартість коммунальних послуг може сягнути 40% сімейного бюджету взимку » Саша Барон Коэн подал в суд на компанию-производителя марихуан Саша Барон Коэн подал в суд на компанию, которая использовала образ Бората в рекламе марихуаны Адвокаты актёра уверяют, что он никогда не курил каннабис и большую часть своей карьеры высмеивал культуру его употребления. Согласно иску Коэна, компания-производитель марихуаны Solar Therapeutic изобразила улыбающегося Бората, который поднимает большие пальцы вверх на рекламном стенде марихуаны с коронной фразой персонажа «It’s nice!» («Нраица!») Снимок рекламного щита из иска Актёр не давал разрешение на использование персонажа, и подал в суд на производителя за нарушение авторских прав, заведомо ложную рекламу и незаконное присвоение его права на публичность. Этим рекламным щитом ответчики ложно изобразили, что господин Барон Коэн одобрил их продукцию и связан с их бизнесом. Напротив, истец никогда в жизни не употреблял марихуану. Он никогда не стал бы участвовать в рекламной кампании каннабиса, ни за какие деньги. из иска В иске утверждается, что ответчики сознательно присвоили образ Барона Коэна, чтобы увеличить доходы от продаж, которые составляют около 26 миллионов долларов в год. По словам юристов, в компании полагали, что актёр не узнает об этом, поэтому решили скопировать и использовать его образ бесплатно.

Адвокаты подчеркнули, что Барон Коэн получил «бесчисленное» количество предложений по использованию образа Бората для продвижения бренда, но не принял ни одно из них. Со своим персонажем Али Джи, которого господин Барон Коэн играл в телесериале HBO «Али Джи шоу», он высмеивал культуру «укурков» большую часть своей карьеры. Кроме того, Коэн родился в ортодоксальной еврейской семье — он ревностный иудей и гордится своим культурным наследием. из иска Коэн хочет получить от ответчика компенсацию ущерба в размере не менее 9 миллионов долларов. Ранее Amazon выпустил специальный эпизод «Бората 2» с дополнительными сценами, «реалити-шоу» и разоблачениями теорий заговора.