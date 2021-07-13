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Самая сексуальная атлетка мира показала фото в узком топе с глубоким декольте

Самая сексуальная атлетка мира Алиса Шмидт выложила фото в Instagram в узком топе

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram показала фотографию в узком топе с глубоким декольте.

На снимке 23-летняя легкоатлетка сидит на беговой дорожке и позирует в розовом топе и черных обтягивающих шортах. В комментариях подписчики назвали фото восхитительным и пожелали спортсменке удачи на Олимпийских играх в Токио, куда она в скором времени поедет со сборной Германии.

В феврале Шмидт поделилась фотосессией из фитнес-зала. В комментариях пользователи остались озадачены, когда бегунья успевает тренироваться при столь активном ведении соцсетей и постоянном внимании к своей внешности.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

13 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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