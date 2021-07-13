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Ротшильды начали судиться за родовую усадьбу миллиардеров

Потомки миллиардера Альфонса Ротшильда подали иск на Чехию в Европейский суд по правам человека. Семья покойного банкира предприняла новую попытку вернуть родовую усадьбу, конфискованную во время Второй мировой войны, пишет чешское издание HlidaciPes.

Предметом спора между Ротшильдами и чешскими властями стала земля и комплекс зданий Шилгержовице в районе города Глучин. Сначала в 1939 году собственность конфисковали у Альфонса нацисты из-за его еврейского происхождения, а после войны имение захватили власти Чехословакии. Потомки банкира указывают в жалобе ЕСПЧ, что неоднократно пытались вернуть себе собственность, но к февралю 1948 года возможность окончательна пропала с приходом к власти коммунистов.

Между тем потомки богатой династии настаивают на возврате усадьбы, ссылаясь на принятый в 1989 году в Чехии закон о реституциях. Ротшильды подчеркивают, что сейчас Шилгержовице в основном принадлежит государству. Как говорит Джеффри Хоге, правнук Альберта Ротшильда, потомки банкира уважают чешских граждан и не собираются выселять из комплекса частных собственников.

Замковый комплекс Шилгержовице был построен в конце XVIII века и принадлежал семейству Ротшильдов с 1844 года. В настоящее время здания на территории частично доступны для посещений, в них проводят конференции, деловые встречи и торжественные мероприятия.

13 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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