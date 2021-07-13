Россия вышла на 2-е место в мире по суточной смертности от Covid

В России установлен новый рекорд суточной смертности от Covid-19. Как сообщил оперативный штаб, за последние 24 часа в стране скончались 780 пациентов. Показатели выше 700 умерших за сутки официальная статистика регистрирует восьмой день подряд.

Антилидером стал Санкт-Петербург, где зарегистрировали 108 летальных исходов. Во вторник власти города объявили о новых ограничениях: запрещены мероприятия с участием более 75 человек, спортивные соревнования проводятся без зрителей, в концертных залах запрещено собирать больше 1,5 тысяч зрителей.

В Москве за сутки скончались 103 человека, на третьем месте — Иркутская область с 32 летальными исходами.

Ситуация в области начала стремительно ухудшаться в июне, и чуть больше чем за месяц число госпитализированных пациентов подскочило в 5 раз. Началась нехватка коек, ИВЛ и кислорода.