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Рита Ора поддержала сборную Англии на Евро обнаженным фото

Рита Ора

Британская певица Рита Ора снялась полностью обнаженной в поддержку сборной Англии на Евро

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поддержала национальную команду Англии откровенной фотографией. Снимок появился на ее странице в Instagram.

Певица снялась полностью обнаженной, сидя на кресле и прикрывая оголенное тело футболкой сборной Англии. На размещенном кадре волосы знаменитости собраны в высокий хвост, а на лице отсутствует макияж. Ее образ дополнили серьги-кольца.

В описании к посту Ора пожелала футболистам удачи на финальном матче чемпионата Европы. Публикация набрала 457 тысяч лайков и восхитила ее подписчиков. «Сексуальная!», «Красотка», «Несмотря на то, что я болею за Италию, ты самая красивая женщина», «Вау, Рита!» — высказывались поклонники.

13 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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