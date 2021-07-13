Рита Ора поддержала сборную Англии на Евро обнаженным фото

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поддержала национальную команду Англии откровенной фотографией. Снимок появился на ее странице в Instagram.

Певица снялась полностью обнаженной, сидя на кресле и прикрывая оголенное тело футболкой сборной Англии. На размещенном кадре волосы знаменитости собраны в высокий хвост, а на лице отсутствует макияж. Ее образ дополнили серьги-кольца.

В описании к посту Ора пожелала футболистам удачи на финальном матче чемпионата Европы. Публикация набрала 457 тысяч лайков и восхитила ее подписчиков. «Сексуальная!», «Красотка», «Несмотря на то, что я болею за Италию, ты самая красивая женщина», «Вау, Рита!» — высказывались поклонники.