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Популярные пляжи США завалило шприцами

Несколько популярных пляжей в американском Нью-Джерси завалило иглами от шприцов

Несколько популярных пляжей в Нью-Джерси, США, завалило шприцами. Представители департамента защиты окружающей среды штата предположили, что виной тому стали проливные дожди, которые вымыли отходы из канализации, пишет New York Post.

Подобное в Нью-Джерси наблюдали после сильного урагана в 2018 году. Тогда экологи и спасатели также нашли на берегу медицинские иглы. Позже специалисты выяснили, что шприцы принадлежали диабетикам, которые те смывали в унитаз.

13 июля, 2021 | Category: США
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