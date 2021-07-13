Популярные пляжи США завалило шприцами

Несколько популярных пляжей в американском Нью-Джерси завалило иглами от шприцов
Несколько популярных пляжей в Нью-Джерси, США, завалило шприцами. Представители департамента защиты окружающей среды штата предположили, что виной тому стали проливные дожди, которые вымыли отходы из канализации, пишет New York Post.
Подобное в Нью-Джерси наблюдали после сильного урагана в 2018 году. Тогда экологи и спасатели также нашли на берегу медицинские иглы. Позже специалисты выяснили, что шприцы принадлежали диабетикам, которые те смывали в унитаз.
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