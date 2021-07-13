Популярные пляжи США завалило шприцами

Несколько популярных пляжей в Нью-Джерси, США, завалило шприцами. Представители департамента защиты окружающей среды штата предположили, что виной тому стали проливные дожди, которые вымыли отходы из канализации, пишет New York Post.

Сотни шприцев на побережье Атлантического океана в регионе Джерси-Шор нашли отдыхающие. Спасатели несколько дней собирали иглы в песке. По данным властей, медицинский мусор мог оказаться на пляжах из близлежащих канализационных систем, в том числе Нью-Йорка, которые в прошлый четверг, 8 июля, подмыли ливни из-за тропического шторма «Эльза» на юго-востоке США.

Подобное в Нью-Джерси наблюдали после сильного урагана в 2018 году. Тогда экологи и спасатели также нашли на берегу медицинские иглы. Позже специалисты выяснили, что шприцы принадлежали диабетикам, которые те смывали в унитаз.