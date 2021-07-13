ООН: В пандемию резко выросло число голодающих в мире

Голодающих в мире с началом пандемии стало больше. Подсчет представил Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН на официальном сайте.

В документе отмечено, что в 2020 году проблема голода резко обострилась. Основной причиной стала пандемия COVID-19. Так, в прошлом году около десятой части населения мира — до 811 млн человек — страдали от недоедания, хотя в 2019 году данный показатель составлял около 8,4% от общего населения в мире.

При этом 418 млн голодающих, согласно отчету, проживают в Азии, 282 млн — в Африке. Еще около 60 млн недоедающих приходится на Латинскую Америку и Карибские острова.

Напомним, сейчас мир борется с пандемией коронавируса, а ученые ищут источник заражения. Побывавшие в Ухане, где впервые, как считается, произошла вспышка COVID-19, специалисты ВОЗ признали, что источник нового коронавируса ими установлен не был, но скорее всего люди начали заражаться от летучих мышей через промежуточное звено — другое животное. В организме этого промежуточного носителя вирус мутировал, подчеркнули эксперты.

Первые сообщения о вспышке неизвестного заболевания в Ухане начали приходить под конец 2019 года. Новая инфекция получила название COVID-19; в 2020 году ВОЗ признала, что мир находится в состоянии пандемии. Первая волна ковида пошла на спад к лету 2020-го, но осенью число случаев снова начало расти. В 2021 году во многих странах наблюдается третья волна, а в США — стране, которой коронавирус навредил больше всего, уже готовятся к четвертой.