Однополым парам разрешили обращаться за помощью к суррогатным матерям в Израиле

Верховный суд Израиля разрешил однополым парам и одиноким мужчинам обращаться за помощью к суррогатным матерям. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Суд постановил снять действовавший ранее запрет, решение вступит в силу через полгода. Раньше по законодательству услугами суррогатного материнства могли воспользоваться только гетеросексуальные пары и одинокие женщины.

Еще в 2011 году Этай Пинкас, член городского совета Тель-Авива и ЛГБТ-активист, вместе со своим супругом подал иск против действовавшего в стране закона. Спустя девять лет, в 2020 году, суд постановил, что законодательство действительно ущемляло права однополых брак и мужчин, и дал парламенту год на то, чтобы принять новый законопроект. В противном случае суд должен был вмешаться и самостоятельно отменить действующий закон.

Однако политический кризис в стране так и не позволил парламентариям рассмотреть этот вопрос. В начале июля правительство обратилось к суду с просьбой самостоятельно предпринять необходимые действия для разрешения ситуации.