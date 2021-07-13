Новая технология позволит роботам видеть сквозь густой туман и дым

Ученые из Стэнфордского университета (США) представили новый алгоритм анализа поведения фотонов, который позволяет распознавать предметы, скрытые за проницаемой преградой. Это может быть туман, сильный дождь, снегопад или дымка, а для тестирования технологии в лаборатории использовали пену. Луч лазера не может пройти через такую среду без искажений, поэтому приборы не могут распознать объекты за ней, но новый алгоритм все меняет.



В основе технологии лежит уже давно известный принцип конфокальной диффузной томографии, согласно которому некоторая часть фотонов гарантировано проходит через завесу. Проблема в том, что их количество заранее неизвестно, а по пути они могут отклоняться, поэтому на выходе получается довольно хаотичная картинка, которую нужно грамотно проанализировать. Для этого есть разные методы – например, с привязкой к баллистическим фотонам, а американские ученые предложили еще один – по их словам, самый совершенный из существующих на сегодня.

Подробности пока не разглашаются, однако известно, что в ходе эксперимента система сумела получить точное изображение предмета, скрытого слоем пены толщиной 2,5 см. Как отмечает член команды исследователей, инженер-электрик Дэвид Линделл, им удалось собрать все рассеянные фотоны, чтобы восстановить исходное изображение. Но в текущем формате данный процесс занимает от минуты до часа, поэтому применять технологию на практике пока рано.