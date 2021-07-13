На Каннском кинофестивале произошло ограбление американской кинозвезды

Актриса Джоди Тернер-Смит, известная по фильму «Квин и Слим», во время своего визита на Каннский смотр подверглась ограблению.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Твиттере. Ограбление произошло в отеле Marriott на Круазетт. Неизвестный или неизвестные проникли в номер, в котором остановилась Тернер-Смит, и похитили ювелирные украшения общей стоимостью в несколько десятков тысяч евро, среди которых было и обручальное кольцо, доставшееся актрисе от матери. Следы взлома обнаружены не были, так что, по-видимому, грабители открыли дверь магнитным ключом.

Перед инцидентом Джоди Тернер-Смит появилась на каннской красной дорожке в бриллиантовых украшениях Gucci High Jewelry. На фестивале она представила новый фильм со своим участием «After Yang» («После Янга»).

О случившемся актриса сообщила в полицию и переехала в другой отель, вооружившись личной охраной.