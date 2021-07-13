Мировые продажи чипов заметно увеличились в мае

Продажи полупроводников в мире увеличились в мае текущего года на 4,1% до $43,61 млрд по сравнению с $41,88 млрд месяцем ранее, следует из обзора Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Более того, в годовом сопоставлении продажи взлетели в мае на 26,2% (с $34,55 млрд), сообщает «Финмаркет».

«Глобальный спрос на полупроводники в мае оставался высоким, продажи увеличились как в годовом, так и в помесячном сравнении на всех основных региональных рынках», — прокомментировал президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер.

Между тем напомним, еще 21 июня президент «АвтоВАЗа» Николя Мор не исключал продления глобального кризиса на рынке электронных компонентов до 2022 года.

«Изначально мы думали, что вот этот кризис он продлится всего несколько месяцев, но в реальности мы видим, что кризис продлится намного дольше. На самом деле, это будет весь 2021 год и часть 2022 года», — указал топ-менеджер.

С начала года мировые автопроизводители испытывали проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Ряд производителей, в том числе General Motors, Toyota Motor, Hyundai Motor и сам «АвтоВАЗ» вынуждены были даже приостанавливать работу некоторых своих заводов или снижать объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем.