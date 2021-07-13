Линдси Лохан вернулась к актерской карьере после тяжелых наркотиков

Выход нового анонса от Netflix порадовал фанатов Линдси Лохан. Актриса стала главной героиней в романтической комедии.

34-летняя актриса Линдси Лохан начинает новую жизнь. Ей выпал шанс продолжить свою карьеру после нескольких лет зависимости от наркотиков. Очень скоро она вернется к своей работе и вспомнит, как это сниматься в романтических комедиях. Данный жанр для женщины не новинка, ранее она часто работала в подобных проектах.

КАК СКЛАДЫВАЛАСЬ КАРЬЕРА ЛИНДСИ

Еще семь лет назад Лохан считалась одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Ей пророчили невероятную карьеру, хотя режиссеры и коллеги всегда жаловались на скверный характер знаменитости. Все выходки прощались, ведь Линдси обладала настоящим талантом.

В определенный момент фанаты стали замечать, что их кумир пропал с экранов. Оказывается актриса пристрастилась к наркотикам и алкоголю, она все чаще стала срывать съемки, а начала появляться в криминальных хрониках. Крупные киностудии отказались иметь дело с Лохан, и разорвали контракты.

Актрису часто задерживал патруль полиции в наркотическом опьянении, также ее несколько раз арестовывали за воровство в небольших магазинах, расположенных за городом или на заправочных станциях. В тот момент все решили, что карьера знаменитости просто растоптана, никто больше не захочет иметь с ней дело.

ШАНС НА ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

Американские издания сообщают, что на днях актриса получила контракт на съемки, который с большим удовольствием подписала. Судя по всему, Линдси удалось побороть наркотическую зависимость и нашлись силы взяться за свою жизнь вновь. Много информации о фильме пока что нет. Известно лишь то, что мир увидит картину в конце 2022 года. Съемки же начинаются уже в ноябре текущего года. Режиссером комедии станет Джанин Дамиан.

О ЧЕМ НОВЫЙ ФИЛЬМ С УЧАСТИЕМ ЛОХАН

Актриса сыграет избалованную девушку, которой достается наследство – роскошный отель. В скором времени девушке делает предложение состоятельный мужчина, на которое она отвечает согласием. К сожалению, с героиней происходит несчастный случай. В канун Рождества она падает и сильно ударяется головой. В итоге девушка теряет память, при этом приходит в сознание в компании красивого мужчины и его дочери. Что произойдет дальше можно только догадываться.

На данном этапе организаторы проекта проводят кастинг на роль партнера Линдси. Кинокомпании пообещала рассказать, кто станет коллегой по съемочной площадке для Лохан, как только актер будет выбран.