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Красавица-дочь Миллы Йовович сразила всех на премьере «Черной Вдовы»

Красавица-дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер сразила всех на премьере «Черной Вдовы». Девочка унаследовала от звездной мамы актерский талант и с успехом применяет его. Одной из самых больших ее ролей стала роль в кинокомиксе Marvel о Наташе Романофф.

Позже Эвер как настоящая взрослая появилась и на премьере проекта. Перед коллегами девочка предстала в объемном асимметричном платье с рукавами-воланами. Всех присутствующих Эвер удивила превосходным знанием русского языка, которому ее, судя по всему, научила звездная мама.

«Большое спасибо маме и папе, а также потрясающим людям из Marvel, которые сделали эту потрясающую премьеру! После месяцев ожидания мы наконец увидели „Черную Вдову“! Лучшая ночь на свете», — подписала фото на личной странице в Instagram юная актриса.

В Сети Эвер поспешили отвесить с десяток комплиментов.

«Умеет удивлять», «Надо же, какая дочь — красотка», «Эвер, удачи тебе на карьерном пути», — писали поклонники.

13 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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