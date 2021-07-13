Красавица-дочь Миллы Йовович сразила всех на премьере «Черной Вдовы»

Красавица-дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер сразила всех на премьере «Черной Вдовы». Девочка унаследовала от звездной мамы актерский талант и с успехом применяет его. Одной из самых больших ее ролей стала роль в кинокомиксе Marvel о Наташе Романофф.

Позже Эвер как настоящая взрослая появилась и на премьере проекта. Перед коллегами девочка предстала в объемном асимметричном платье с рукавами-воланами. Всех присутствующих Эвер удивила превосходным знанием русского языка, которому ее, судя по всему, научила звездная мама.

«Большое спасибо маме и папе, а также потрясающим людям из Marvel, которые сделали эту потрясающую премьеру! После месяцев ожидания мы наконец увидели „Черную Вдову“! Лучшая ночь на свете», — подписала фото на личной странице в Instagram юная актриса.

В Сети Эвер поспешили отвесить с десяток комплиментов.