Китай накрыло цунами дефолтов

Китайская экономика, нагруженная долгом в размере почти 300% ВВП, переживает всплеск дефолтов по корпоративному долгу в масштабах, которых статистика еще не видела.

За первое полугодие на китайском рынке 25 компаний объявили дефолт по облигациям на общую сумму 9,67 млрд долларов, подсчитали аналитики Fitch.

Это самый высокий показатель за всю историю рынка, объем которого достигает 17 триллионов долларов, или 121% китайского ВВП.

Больше половины дефолтов — на 36,7 млрд юаней из 62,6 млрд — пришлось на государственные компании.

Аналитики Shanghai DZH, которые учитывают широкий долговой рынок, в том числе бумаги, не имеющие рейтингов международных агентств, оценивают объем дефолтов еще выше — 18 млрд долларов, или 116 млрд юаней.

В их статистике это также самый высокий в истории показатель, благодаря которому Китай идет к тому, чтобы перебить рекорд 2020 года, когда дефолты достигли 187 млрд юаней.

Костер неплатежей вспыхнул в облигациях госкомпаний, на которые пришлось 40% дефолтов против 10% в 2019 году.

Десятилетиями китайские «госы» получали гарантии по обязательствам от центрального правительства и муниципальных властей, но теперь эту помощь, похоже, нельзя воспринимать как данность, говорит Шиничи Секи, экономист Japan Research Institute.

Госкомпании налегали на долги, полагая им никогда позволят дойти до дефолта, но эта убежденность оказалась мифом, констатирует Наото Саито, главный исследователь Daiwa Institute of Research.

Проблемы могут возникнуть с долгами и самих региональных правительств Китая, которые часто финансировали «госов», предупреждает Fitch.

В начале июня Народный банк КНР рекомендовал ограничить инвестиции в финансовые продукты с рейтингом ниже ‘AA’ по национальной шкале, к которым относятся долговые обязательства слабых провинций.

Эти меры призваны взять под контроль бурно растущую теневую банковскую систему, но они же ударят по одному из источников финансирования регионального долгового рынка.

Впрочем, массового кризиса неплатежей власти не допустят, уверен Саито из Daiwa Institute: «Если резкий рост числа дефолтов приведет к увеличению ставок на долговом рынке, правительство начнет оказывать прямую или косвенную поддержку».

В ближайшие два года китайским компаниям предстоит погасить или рефинансировать долги на 2,14 триллиона долларов. Это на 60% больше, чем в предыдущие два года.