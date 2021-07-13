Кифер Сазерленд вновь сыграет президента

Звезда драматического триллера «Последний кандидат» Кифер Сазерленд возвращается в Овальный кабинет. Актер получил приглашение сыграть президента Франклина Делано Рузвельта в предстоящей антологии канала Showtime «Первая леди» (рабочее название), главные роли в которой исполняют Виола Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон. Кэти Шульман («Столкновение») возьмет на себя обязанности шоураннера, а пост режиссера займет Сюзанна Бир («Отыграть назад»). Вместе с Дэвис они выступят исполнительными продюсерами.

Предстоящий проект станет разоблачительным переосмыслением американского президентства, показанным через призму восприятия женщин, находящихся в сердце Белого Дома. Первый сезон будет посвящен Элеоноре Рузвельт (Андерсон), Бетти Форд (Пфайффер) и Мишель Обаме (Дэвис).

32-й президент США Франклин Делано Рузвельт руководил страной с 1933 года до своей смерти в 1945 году и является единственным президентом США, который занимал этот пост более двух сроков. Он женился на своей двоюродной сестре Элеоноре Рузвельт в 1905 году, и они вместе стали центральными фигурами в мировых событиях в первой половине 20-го века, в конечном итоге создав экономическую и социальную программу «Новый курс», которая определила современный либерализм в США. В 1921 году Рузвельт заболел полиомиелитом, что привело к параличу ног. Рузвельт считается одним из величайших президентов страны.

В сериале также заняты Аарон Экхарт (Джеральд Форд), О.Т. Фагбенли (Барак Обама) Дакота Фаннинг (Бетти Форд).