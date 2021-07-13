Джейсон Момоа сыграет в «Малышке» роль жестокого мстящего отца

Новая работа с участием звезды «Лиги справедливости» удивительно напоминает нашумевший фильм «Никто».

41-летний американский актер Джейсон Момоа, известный по ролям в «Игре престолов» и «Аквамене», получил главную роль в новом проекте Netflix — «Малышка». Это будет боевик про мужчину, который мстит за свою семью.

По сюжету, супруга героя Момоа страдает из-за нехватки медицинских препаратов, которые прекратила выпускать крупная фармацевтическая корпорация. Он не может этого допустить и собирается бороться с ними.

На первый взгляд картина напоминает фильм «Никто» Ильи Найшуллера с Бобом Оденкерком в главной роли. Эта работа про обычного мужчину, мстящего за семью и детей, стала настоящим бестселлером в США.

«Видимо Netflix настолько не дает покоя успех «Никто». Теперь в каждом втором фильме у нас будет простой работяга, который жил спокойно, но потом решил набить всем лица из-за своей семьи», — пишут в комментариях к трейлеру.