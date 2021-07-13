Дуэйн Джонсон показал фото со съемок фильма «Черный Адам»

Ранее исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон сообщил о старте съемок фильма «Черный Адам» по комиксам DC, а сейчас показал первое фото со съемочной площадки.

Снимок опубликован на его странице в Instagram.

Под фото он написал, что идет последняя неделя съемок. Джонсон также описал, что именно они делают на фотографии: гример наносит маленькие белые точки на тело актера для захвата его движений.

В ленте также появятся Ной Сентинео и Элдис Ходж в роли Человека-ястреба, а Пирс Броснан сыграет Доктора Фэйта. Режиссерское кресло занял Жауме Кольет-Серра («Круиз по джунглям»).

Фильм расскажет о противоречивом и своенравном суперзлодее вселенной DC Comics Адаме, главном противнике Шазама. Адам обладает способностями, как у Супермена, но не всегда изъявляет желание использовать их по назначению — ради спасения человечества.

Релиз запланирован на 29 июля 2022 года.