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Дуэйн Джонсон показал фото со съемок фильма «Черный Адам»

Дуэйн Джонсон показал фото со съемок фильма "Черный Адам"

Ранее исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон сообщил о старте съемок фильма «Черный Адам» по комиксам DC, а сейчас показал первое фото со съемочной площадки.

Снимок опубликован на его странице в Instagram.

Под фото он написал, что идет последняя неделя съемок. Джонсон также описал, что именно они делают на фотографии: гример наносит маленькие белые точки на тело актера для захвата его движений.

В ленте также появятся Ной Сентинео и Элдис Ходж в роли Человека-ястреба, а Пирс Броснан сыграет Доктора Фэйта. Режиссерское кресло занял Жауме Кольет-Серра («Круиз по джунглям»).

Фильм расскажет о противоречивом и своенравном суперзлодее вселенной DC Comics Адаме, главном противнике Шазама. Адам обладает способностями, как у Супермена, но не всегда изъявляет желание использовать их по назначению — ради спасения человечества.

Релиз запланирован на 29 июля 2022 года.

13 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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