Девушка ДиКаприо готовится осчастливить актера

Красавица-брюнетка Камила Морроне, похоже, готовится осчастливить своего возлюбленного Леонардо ДиКаприо пополнением в семье. Вот уже долгое время Леонардо и Камилла берегут свои отношения от посторонних глаз — папарацци никак не могут подловить возлюбленных вместе. Более того, 24-летняя модель, судя по всему, решила вообще отказаться от съемок и забросила Instagram.

На днях же Камила вернулась и разместила на личной странице в Instagram фото, на котором с особой нежностью держит на руках любимого домашнего питомца — хаски, которого она вместе с ДиКаприо забрала из приюта.

При этом собаку Камила держит как самого настоящего малыша.

«Она все еще думает, что она маленькая болонка. Повторяю в сотый раз: «Удочерение» Салли — это лучшее мое решение», — подписала она.

В комментариях в свою очередь отметили: Морроне и Лео уже давно пора заводить общих детей.

«Срочно нужен ребенок», «Вы будете прекрасными родителями», «Невероятно трогательно и мило», «Вам явно пора задуматься о пополнении», — писали поклонники.

Источник фото: Legion-media