Что такое банкролл в ставках на спорт

Деньги на игровом счету клиента букмекерской конторы называются банкроллом. Ниже рассмотрим, что такое банкролл в ставках на спорт, как определять суммы для пари. Приведем примеры с рекомендациями.

Для чего нужен банкролл?

Деньги на счету участника пари могут стать выгодными инвестициями при верном распределении банка для ставок. Для этого игрок использует финансовые и спортивные стратегии. При помощи первых он управляет капиталом, а с помощью вторых делает правильные ставки на спорт.

Неверное определение средств для ставок приводит к стремительному обнулению банка. Многие бетторы пользуются калькуляторами, специальными приложениями для управления банком. Это позволяет избежать убытков и увеличить доходы.

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Оптимальный размер игрового банка

Управление банком для ставок на спорт напрямую зависит от его величины и от финансовых стратегий. Среди наиболее эффективных финансовых стратегий выделяют следующие:

Флэт;

Критерий Келли;

Менеджмент Миллера;

Система Грайнда;

Фиксированная прибыль.

Игроки, которые в совершенстве владеют банк менеджментом, комбинируют несколькими методиками управления капиталом.

Сколько денег положить на счет для ставок, решает беттор. Если он планирует пользоваться догоном, то важно, чтобы размера банка хватало на 6-7 проигранных подряд пари.

Как правильно управлять банкроллом

Многие бетторы используют критерий Келли из-за его надежности. Речь о нем пойдет ниже. Для управления банком полезно учитывать следующие советы:

Грамотные бетторы делят банк на несколько частей. Количество частей зависит от числа используемых стратегий и видов спорта;

Если игрок использует, к примеру, методику Мартингейла, то он выделит 40-50% от банка и остальные на флэт. Естественно учет ведется отдельно по каждой методике;

Правильно делают те игроки, которые делят банк для ставок в лайве и перед матчами. Размер частей зависит от количества ставок.

Банкролл- менеджмент в ставках на спорт

Рассмотрим на конкретных примерах, как пользоваться финансовыми стратегиями для управлением игровым счетом.

Ставки Флэтом

Самый простой способ определения суммы для пари – это фиксированный процент от банка. Для новичков оптимально выделять 2-3 % от игрового банка на ставки с коэффициентами до 2. Для более крупных котировок рекомендуется 1-2 %.

Например, на игровом счету 10000 рублей. Если мы выделяем 3 % на ставку, то ее размер будет 330 рублей. Не важно, пари оказалось выигранным, или нет, но размер для следующей ставки также составит 3 %. Более опытные и уверенные в себе бетторы тратят до 5 % от банка на ставки с кэфами, близкими к 2.

Фиксированная прибыль/убыток

Данная методика управления банком зависит от желания игрока выиграть определенную сумму. Сумма ставки определяется по следующей формуле:

S = V/K

В этой формуле V – желаемый выигрыш, а K – коэффициент на выбранное событие. На примере покажем, как это работает. Допустим, мы желаем выиграть 500 рублей на ставке с коэффициентом 1,8. В таком случае нам необходимо выделить 500/1,8= 278 рублей. Будет правильным объединить данную стратегию с Флэтом, чтобы размер выделяемой ставки не превышал 5 %.

Критерий Келли

Как упоминалось выше, размер ставки по критерию Келли зависит от верного определения шансов для выбранной позиции. Формула для определения размера пари выглядит следующим образом:

S = (K*F-1)/(К-1)

В этой формуле K – это коэффициент букмекера, а F –это шансы на событие. Допустим коэффициент букмекера равен 1,7. Если перевести в шансы, то получим: 100/1,7 = 58%. А мы считаем, что шансы составляют 65 %. Подставляя в формулу эти значения, получим:

(1,7*0,65-1)/(1,7-1) = 0,15.

В данном случае необходимо выделить 15 % от игрового банка. Допустим на игровом счету 1000 рублей. Значит, ставим 150 рублей.

Система Грайнда

Данная методика позволяет эффективно управлять банком на длинной дистанции. Она подходит для различных видов спорта. Ее суть заключается в том, что беттор определяет размер первой ставки. Оптимально, если он не будет превышать 5 % от игрового банка. Размер следующего пари зависит от того, сыграла или нет ставка. Если да, то увеличивают ее на 100 %, если нет, то оставляют прежней.

Например, если было выделено 100 рублей на первую ставку. При выигрыше первой ставки размер следующей составит 200 р., а при проигрыше он будут таким же – 100 р. Данная методика позволяет отыграть предыдущие проигранные ставки и не растратить банк во время серии неудачных ставок.

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