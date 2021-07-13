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Blue Origin получило лицензию на полеты людей в космос

Федеральное авиационное управление (FAA) в понедельник утвердило лицензию Blue Origin на перевозку людей на космической системе New Shepard.

Бывший генеральный директор Amazon.com Джефф Безос собирается принять участие в первом рейсе Blue Origin на следующей неделе. Агентство подтвердило, что Blue Origin имеет право перевозить людей, пока ее лицензия FAA действительна до конца августа и разрешает использовать для этих миссий площадку Launch Site One в Техасе.

Blue Origin требовалось подтвердить, что аппаратное и программное обеспечение его ракеты-носителя работает безопасно во время испытательного полета, и FAA подтвердило, что оно соответствует нормативным требованиям.

13 июля, 2021 | Tags: , | Category: Наука, Новости
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