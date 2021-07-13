Белорусскую АЭС экстренно отключили в шестой раз

Автоматическая защита генератора сработала в 12.57 мск, после чего было произведено снижение мощности реакторной установки.
«Причины отключения электрогенератора устанавливаются. <..> Радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась», — сообщили в Минэнерго.
Очередное отключение стало уже шестым для БелАЭС с момента старта реактора и состоялось спустя три недели после того, как белорусский премьер Роман Головченко подписал акт приемки станции в эксплуатацию.
Необходимость ремонта возникла на АЭС в первый же месяц: 10 ноября первый энергоблок остановили на 9 дней, чтобы заменить трансформаторы напряжения и теплоэнергетическое оборудование.
3 декабря реактор снова остановили, что Минэнерго объяснило плановыми работами.
13 января БелАЭС вывели на 100-процентную мощность, и спустя три дня произошло экстренное отключение из-за срабатывания системы защиты генератора. На устранение неполадок ушло пять дней, а спустя месяц — 21 февраля — реактор снова останавливали для «плановых работ».
7 марта появились сообщения о неполадках в системе охлаждения АЭС, но власти их опровергли. Тем не менее 10 марта реактор снова «планово отключили».
Станция, построенная «Росатомом» на российский кредит в размере 10 млрд долларов, получила лицензию «не выполнив все рекомендации по безопасности», заявила 2 июня еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Хотя выдача коммерческой лицензии на эксплуатацию АЭС — в компетенции национальных властей, под надзором национального регулятора, необходимо обеспечить максимальную безопасность в эксплуатации станции, призвала она.
«Это тем более необходимо, учитывая ее близость к границе ЕС и столице Литвы — Вильнюсу», — сказала Симсон, добавив, что ситуация «вызывает обеспокоенность».
Leave a Reply