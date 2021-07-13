Арестович заявив, що «формулу Штайнмаєра» Україна вже імплементувала и готова виконувати

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович прокоментував заяву канцлера ФРН Ангели Меркель про необхідність імплементації «формули Штайнмаєра» в законодавство України

Про це він сказав у коментарі Інтерфакс-Україна.

«Ми вдячні Німеччині та Франції за розробку кластерів щодо реалізації Мінських угод. Наші поправки до них не містять такої позиції, що спершу в ОРДЛО проводяться вибори, а потім Україні переходить контроль над кордоном. Усе навпаки», — сказав Арестович.

За його словами, «формула Штайнмаєра» є у законі про «особливий статус» ОРДЛО, який діє з 2014 року.

«Парадокс полягає в тому, що «формулу Штайнмаєра» вже фактично імплементовано в українське законодавство — вона прописана в законі «Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО», ухваленому ще у 2014 році 10-м пунктом», — заявив спікер української делегації в ТКГ.