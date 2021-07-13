Адвокат Порошенка: справу Бігуса-Зеленського буде розглядати Верховний Суд

Справу за позовом п’ятого Президента Петра Порошенка до Володимира Зеленського та очолюваної Денисом Бігусом ГО «ТОМ 14» буде розглядати Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України. Про це у Facebook повідомив адвокат Ігор Головань.

«Справу Бігуса-Зеленського передано до Верховного Суду. Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Добрянської Я.І. ухвалою від 12 липня 2021 у справі № 640/19158/21 передав за підсудністю на розгляд Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду адміністративну справу за позовом Петра Порошенка до очолюваної Денисом Бігусом Громадської організації «ТОМ 14» та Президента України Зеленського про зобов’язання опублікувати оригінали «прослушок Медведчука», – пише Головань.

«Після публікації тексту позовної заяви дехто дивувався, чому ми спрямували позов до ОАСК, адже адміністративні позови до Президента має розглядати Верховний Суд? Наша історія дещо складніша, адже протиправні діяння на наше переконання спільно і скоординовано вчиняють Президент і громадська організація. І ми впевнені, що відповідати за свою спільну акцію Зеленський і Бігус мають разом, в рамках однієї справи», – наголошує Головань.

Як відомо, адвокати п’ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка подали позов до Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства «прослушок» і зобов’язати оприлюднити всі так звані «записи Бігуса» у первісному вигляді.

«Бігус має опублікувати всі «плівки». Феєричне інтерв’ю Зеленського каналу 1+1 яскраво підтвердило очевидне припущення про причетність президентського офісу до відео BIHUS info з так званими «плівками Медведчука». Не залишило інтерв’ю сумнівів і стосовно того, що керована з президентського офісу і виконана BIHUS info акція спрямована не проти Медведчука та його співрозмовників, а виключно проти основного політичного опонента Зеленського – Петра Порошенка», – повідомив Головань 7 липня.