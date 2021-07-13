Адель заметили на шопинге с рэпером Skepta на фоне слухов об их романе

О романе Адель и рэпера Skepta говорят уже давно, но подтверждения эти разговоры до сих пор так и не нашли. Да и сама 33-летняя певица заявляла, что она одинока, как бы опровергая слухи о романтической связи с 38-летним певцом.

Но на днях они вспыхнули с новой силой — пару вместе заметили на шопинге в Калифорнии. Очевидцы рассказали, что видели их вместе в дисконтном магазине Prada в городе Сан-Бернардино. По словам покупателей, Адель помогала рэперу выбирать одежду.

Она сидела и наблюдала за ним, пока он выбирал свитера, брюки, примерял куртки и пальто и просил сотрудников помочь ему. Она оценивала его выбор и говорила, что, по ее мнению, на нем отлично сидит. Это выглядело очень мило — она просто ждала его и казалась обычной девушкой, ждущей парня, который выбирает одежду. Он шопился примерно 45 минут,

— рассказали очевидцы.

Что именно пара делала в том районе, неизвестно. Однако инсайдеры предположили, что они, возможно, проводили время в близлежащем городе Палм-Спрингс на выходных в честь Дня независимости США.

После развода со своим мужем Саймоном Конекки, от которого у певицы есть восьмилетний сын Анджело, Адель пока не была замечена в новых отношениях. Но инсайдеры говорят, что со Skepta они действительно очень близки и часто проводят время вместе.