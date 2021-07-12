Жена Уилла Смита рассказала, как принимала огромные дозы наркотиков на съемках

Жена голливудского актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит призналась, что теряла сознание на съемочной площадке фильма «Чокнутый профессор» в 1996 году из-за «некачественной» партии экстази. В эпизоде программы Red Table Talk, опубликованного в Facebook-аккаунте шоу, актриса рассказала о том, что уже многие годы страдает от алкогольной и наркотической зависимости.

Пинкетт-Смит призналась, что начала употреблять алкоголь еще в подростковом возрасте, а когда эффект стал недостаточен, стала смешивать его с наркотическими веществами.

«В школе я очень много и сильно пила, а когда я выбралась сюда, я начала делать коктейли. Экстази, алкоголь, травка — все это. Я не думала, что занимаюсь чем-то, что вызывает привыкание. Но я мешала эти три вместе. Это был мой коктейль», — рассказала Пинкетт-Смит.

Осознать всю серьезность ситуации ей помог случай, едва не стоивший карьеры. «У меня был один инцидент, который открыл мне глаза. Был случай на съемках «Чокнутого профессора». Я отключилась. В гримерном вагончике. Я отключилась. Пошла на работу под кайфом. Это была некачественная партия экстази», — вспомнила актриса.

По ее словам, это стало своеобразным звоночком, что она достигла дна. Актриса призналась, что с тех пор не употребляла никаких запрещенных веществ.