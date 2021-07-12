Зеленський в Німеччині ще раз спробує переконати Меркель щодо «Північного потоку»

Президент України Володимир Зеленський у понеділок 12 липня у Берліні зустрічається з керівниками Німеччини, яка є найбільшим і найвагомішим європейським партнером України.

Він везе аргументи, які мають переконати в тому, що цей трубопровід шкодить як Україні, так і європейським країнам.

Особисті переговори Зеленського з канцлеркою Анґелою Меркель напевне будуть одними з останніх, оскільки вона залишає посаду цього року.

Серед ключових тем переговорів буде доля Мінського мирного процесу щодо Донбасу і подальша роль Нормандської четвірки, в якій Меркель відігравала ключову роль.

Іншим важливим питанням залишається газопровід «Північний потік – 2», який має постачати газ з Росії до Німеччини.

«Володимир Зеленський, звичайно ж, наголосить на важливості зупинки будівництва газогону «Північний потік – 2». Він везе аргументи, які мають переконати в тому, що цей трубопровід шкодить як Україні, так і європейським країнам», – повідомив речник українського президента раніше.

Український представник вказав, що «Німеччина – один із ключових партнерів України у світі та перший партнер у Європі за товарообігом. За даними за 2020 рік він склав 8,5 млрд доларів».

Офіційний Київ неодноразово наголошував на більших очікуваннях від Німеччини особливо щодо ролі Берліна у підтримці України в умовах російської агресії.

Анґела Меркель на тлі гострої критики з боку США та інших західних країн виправдовувала проект «Північний потік – 2», але визнавала потребу спеціальних домовленостей для захисту інтересів України, яка у разі запуску того трубопроводу ймовірно втратить статус ключового транзитера російського газу до Європи.

Українські представники не приховували незгоди з Берліном не лише щодо російського газопроводу, але й стосовно німецьких обмежень на право України купувати в тій країні зброю.

Київ також сподівається, що Німеччина зрештою підтримає прагнення України вступити в НАТО і в Європейський Союз.

Речник українського президента нагадав, що Україна очікує участі представників Німеччини на високому рівні на міжнародній конференції «Кримської платформи» 23 серпня, до обговорюватимуть шляхи повернення захопленого Росією півострова.