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Зеленський в Німеччині ще раз спробує переконати Меркель щодо «Північного потоку»

Президент України Володимир Зеленський у понеділок 12 липня у Берліні зустрічається з керівниками Німеччини, яка є найбільшим і найвагомішим європейським партнером України.

Він везе аргументи, які мають переконати в тому, що цей трубопровід шкодить як Україні, так і європейським країнам.
Прессекретар президента України

Особисті переговори Зеленського з канцлеркою Анґелою Меркель напевне будуть одними з останніх, оскільки вона залишає посаду цього року.

Серед ключових тем переговорів буде доля Мінського мирного процесу щодо Донбасу і подальша роль Нормандської четвірки, в якій Меркель відігравала ключову роль.

Іншим важливим питанням залишається газопровід «Північний потік – 2», який має постачати газ з Росії до Німеччини.

«Володимир Зеленський, звичайно ж, наголосить на важливості зупинки будівництва газогону «Північний потік – 2». Він везе аргументи, які мають переконати в тому, що цей трубопровід шкодить як Україні, так і європейським країнам», – повідомив речник українського президента раніше.

Український представник вказав, що «Німеччина – один із ключових партнерів України у світі та перший партнер у Європі за товарообігом. За даними за 2020 рік він склав 8,5 млрд доларів».

Офіційний Київ неодноразово наголошував на більших очікуваннях від Німеччини особливо щодо ролі Берліна у підтримці України в умовах російської агресії.

Анґела Меркель на тлі гострої критики з боку США та інших західних країн виправдовувала проект «Північний потік – 2», але визнавала потребу спеціальних домовленостей для захисту інтересів України, яка у разі запуску того трубопроводу ймовірно втратить статус ключового транзитера російського газу до Європи.

Українські представники не приховували незгоди з Берліном не лише щодо російського газопроводу, але й стосовно німецьких обмежень на право України купувати в тій країні зброю.

Київ також сподівається, що Німеччина зрештою підтримає прагнення України вступити в НАТО і в Європейський Союз.

Речник українського президента нагадав, що Україна очікує участі представників Німеччини на високому рівні на міжнародній конференції «Кримської платформи» 23 серпня, до обговорюватимуть шляхи повернення захопленого Росією півострова.

12 июля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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