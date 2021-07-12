Выбираем подходящее моторное масло

Первое, что нужно сделать, выбирая автомобильное масло — внимательно изучить руководство по эксплуатации автомобиля. Там всегда указана необходимая вязкость или ее диапазон, а также те качества, которым должно отвечать масло для двигателя конкретной машины.

Например, если в руководстве указан диапазон вязкости 10W-30, то требуется купить продукт именно из этой категории, а не масло с вязкостью 5W. В некоторых случаях производители указывают конкретный бренд, соответствующий всем критериям автомобиля и двигателя.

Невыполнение требований производителя является нарушением правил эксплуатации, независимо от качества и стоимости выбранного вами машинного масла. Это может негативно сказаться на гарантийном обслуживании и привести к преждевременному выходу двигателя из строя.

Также, следует учитывать, что производители указывают минимальные требования к горюче-смазочным материалам, так что вы можете смело приобретать более качественную продукцию. Стоимость моторного масла выглядит ничтожной в общей картине владения автомобилем и следует стремиться к максимально высокому его качеству.

Минеральное или синтетическое

Многие автолюбители мучаются этим вопросом, хотя ответ на него предельно прост. Для новых или обновленных автомобилей следует приобретать синтетическое моторное масло. Превосходная вязкость и способность сохранять высокие эксплуатационные качества при экстремальных нагрузках делают его оптимальным выбором.

Минеральное масло идеально подходит для более старых автомобилей. Их двигатели были спроектированы для работы именно с этим типом смазочных материалов. Впрочем, даже в старый двигатель периодически можно заливать синтетику, она отлично вымывает шлам.

Заливать минеральное масло в современный двигатель требуется лишь в исключительных случаях:

инструкция по эксплуатации вашего автомобиля требует именно его;

вы только что провели капитальный ремонт двигателя. Синтетические суспензии плохо переносят металлическую крошку, поэтому имеет смысл некоторое время после ремонта поездить на классическом моторном масле;

у вашего автомобиля уже большой пробег и его двигатель явно показывает признаки старения.

В остальных ситуациях в современном автомобиле лучше использовать исключительно синтетическое моторное масло.

Уделите внимание фильтрам

Замена масла всегда должна сопровождаться сменой масляных фильтров. Иногда второе даже важнее первого. Поврежденные или загрязненные фильтры могут привести к масляному голоданию двигателя и его поломке.

Особое внимание следует уделить качеству новых фильтров. Это не тот случай, где можно сэкономить. Лучше всего приобретать оригинальные расходники от производителя. Если достать их сложно, то подберите самые качественные заменители.

Говоря о масле и фильтрах, следует помнить одну простую истину: вы покупаете то, за что платите. Качественная продукция сложно проектируется и долго производится, а такое внимание к деталям сказывается на стоимости. Покупая дешевые заменители, вы экономите там, где этого делать не стоит!