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В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Индийский штамм коронавируса уже распространился на 104 страны и скоро станет доминирующим в мире. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Эксперт напомнил, что «дельта»-вариант вируса обладает более высокой степенью заразности в сравнении с другими мутациями. Он указал на ухудшение мировой эпидемиологической ситуации и рост числа заболевших.

«Минувшая неделя была четвертой подряд, в течение которой отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного», — отметил Гебрейесус. По его словам, показатели смертности в результате осложнений заболевания также увеличиваются.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что наиболее сложная обстановка сохраняется в странах с ограниченным доступом к вакцинам против коронавируса. Однако пандемия, по мнению эксперта, не закончилась нигде.

12 июля, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости
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