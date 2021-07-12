В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле

В воскресенье в США в Долине смерти ( впадина в штате Калифорния) зафиксировали 130 градусов по Фаренгейту (+ 54 ° C) — это одна из самых высоких температур на планете
Об этом сообщает Reuters .
Национальная метеослужба США зафиксировала в Долине смерти температуру 130 градусов по Фаренгейту (+54 градуса Цельсия).
При этом, один из рейнджеров зафиксировал, что температура на солнце возле Центра для посетителей составляла 81,1 ° C.
Такая жара распространилась на большую часть Северо-Запада США.
Метеослужба США выпустила предупреждение об опасности жары, особенно для детей и пожилых людей.
Сейчас жара уже привела к проблемам в электросетях и спровоцировала лесные пожары, в частности, в Южном Орегоне, где под угрозой оказались 1,2 тыс. Домов и других зданий.
Leave a Reply