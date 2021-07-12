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В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле

В воскресенье в США в Долине смерти ( впадина в штате Калифорния) зафиксировали 130 градусов по Фаренгейту (+ 54 ° C) — это одна из самых высоких температур на планете

Об этом сообщает Reuters .

Национальная метеослужба США зафиксировала в Долине смерти температуру 130 градусов по Фаренгейту (+54 градуса Цельсия).

При этом, один из рейнджеров зафиксировал, что температура на солнце возле Центра для посетителей составляла 81,1 ° C.

Такая жара распространилась на большую часть Северо-Запада США.

Метеослужба США выпустила предупреждение об опасности жары, особенно для детей и пожилых людей.

Сейчас жара уже привела к проблемам в электросетях и спровоцировала лесные пожары, в частности, в Южном Орегоне, где под угрозой оказались 1,2 тыс. Домов и других зданий.

12 июля, 2021 | Category: Новости, США
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