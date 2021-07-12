В парламенте Грузии началась забастовка

В Грузии депутаты от оппозиционных фракций «Единое национальное движение» (32 человека) и «Лело» (4 человека) объявили бойкот парламенту страны. О

Депутаты начали забастовку и отказались участвовать в работе парламента, требуя отставки правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Член фракции «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе назвала парламент «лицемерным» и «фальшивым». Она подчеркнула, что ее соратники готовы принимать участие только в процессе, связанным с объявлением вотума недоверия правительству Грузии, а также в голосовании по Конституции страны.

С аналогичным заявлением выступил лидер фракции «Лело» Бадри Джапаридзе. Он сообщил, что оппозиционные депутаты не будут участвовать в работе парламента, «пока не уйдет в отставку премьер и не будут назначены досрочные парламентские выборы».